شكرا لقرائتكم خبر عن 200 طن تمور لأفغانستان وموريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية المتضمنة 100 طن من التمور. وسلم المساعدات -نيابة عن المركز- القائم بأعمال سفارة المملكة لدى أفغانستان بدر العتيبي، وذلك لرئيسة الهلال الأحمر الأفغاني د. نيلاب مبارز.

وأوضح السفير العتيبي أن المساعدات المقدمة تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على وصول هذه المساعدات لمستحقيها مع دخول شهر رمضان المبارك.

وسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية المملكة لمفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا المتضمنة 100 طن من التمور. وأكد المفوض المساعد أن الهدية تدخل في إطار التعاون المثمر بين مفوضية الأمن الغذائي ومركز الملك سلمان للإغاثة، وتعكس مستوى علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين السعودي والموريتاني.