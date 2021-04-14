شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تنفي رصد تجاوز للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حشدت كافة الأجهزة الحكومية استعداداتها لموسم العمرة لهذا العام 1442هـ، مع توافد المعتمرين والمصلين المسجلين في تطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا»، والمطابقين لشرط التحصين. فيما أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدم رصد أية تجاوزات أو مخالفات.

وجهزت وزارة الحج والعمرة 4 مراكز لنقل واستقبال المصلين والمعتمرين في العاصمة المقدسة خلال موسم رمضان المبارك للعام الحالي، وذلك باعتمادها على جملة من الإجراءات، تتمثل في مركز الششة طريق السيل الكبير من الجهة الشرقية ومركز الزاهر في طريق المدينة المنورة من الجهة الشمالية ومركز شارع الأمير متعب في طريق الليث من الجهة الجنوبية، بالإضافة إلى مركز كدي في طريق جدة أيضاً من الجهة الجنوبية، مشددةً في الوقت نفسه على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

من جهتها، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل إضافة إلى توزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد.

وأكدت العمل على إعداد وجبات إفطار فردية لمرتادي المسجد الحرام، ستوزع بشكل فردي، ويسمح للمرتادين بإدخال تمرات للإفطار الشخصي فقط، مع إطلاق حملة «إفطار واحتراز» لتوعية المفطرين بضرورة تطبيق الاحترازات حال الإفطار، فيما سيتم توزيع مائتي ألف عبوة «زمزم» يومياً، إضافة إلى تخصيص مصليات مهيأة لذوي الإعاقة يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية فيها على مدار الساعة.

وشهدت الاستعدادات تخصيص فريق عمل من كافة الإدارات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات لتوفير القوى العاملة اللازمة لخدمة المعتمرين في كافة صالات المطار، وتهيئة وتوفير كافة وسائل النقل لخدمة المعتمرين «حافلات، مركبات، قطار الحرمين السريع».