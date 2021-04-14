شكرا لقرائتكم خبر عن 12 طن تمور هدية خادم الحرمين للسنغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة السنغالية داكار، «12» طنًا من التمور الفاخرة هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - للشعب السنغالي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا

وجرى تسليم كمية من التمور للمعهد الإسلامي العالي في لوغا، وللشخصيات والمراكز الإسلامية البارزة والسجون ودور الأيتام، حيث بلغ عدد الجهات المستفيدة من البرنامج 270 جهة، كما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 12000 شخص.

وأثنى عدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية على البرنامج الذي يجسّد الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه الشحنة من التمور ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من التمور الفاخرة، الذي تواصله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ممثلة بالملحقية الدينية بالسنغال.