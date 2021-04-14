شكرا لقرائتكم خبر عن «مضر الخيرية» تدعم 250 أسرة بالقديح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت اللجنة الاجتماعية بجمعية مضر الخيرية بالقديح، المرحلة الأولى من مشروع «السلة الرمضانية الغذائية»، بتوزيع السلة الأولى على 250 أسرة من الأسر المتعففة وأسر الأيتام التي ترعاها الجمعية، وبمعدل 1500 فرد، وإيداع المساعدات المالية الخاصة بشهر رمضان في الحسابات البنكية للأسر، وبمعدل 300 ريال للفرد.

وتحتوي السلة على 19 صنفًا من المواد الغذائية، تشمل الأرز والسكر والزيت والسمن والمكرونة والشوربة والمهلبية وغيرها، بالإضافة لتوزيع اللحوم البيضاء والحمراء.

وتستعد اللجنة الاجتماعية للمرحلة الثانية والتي سيتم فيها توزيع ”السلة الرمضانية الغذائية“ الثانية في منتصف شهر رمضان.

وكان مجلس إدارة الجمعية قد رصد ميزانية للمشروع بمبلغ 350 ألف ريال، مستهدفًا توفير احتياجات الأسر المستفيدة من المواد الغذائية، والمساعدات النقدية استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وتقدم رئيس المجلس مهدي الجارودي بالشكر والعرفان والامتنان لجميع الأهالي؛ لوقفاتهم الصادقة مع أهلهم من المستفيدين من خدمات الجمعية.