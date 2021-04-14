شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاريع وقنوات للتواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية بمحافظة الأحساء فهد العكروش، عن إطلاق حملة إعلامية لمشاريعها وبرامجها الخيرية في شهر رمضان المبارك لهذا العام تحت شعار «معكم في رمضان»، مشيرًا إلى طرح أكثر من 10 مشاريع؛ دعمًا للمستفيدين من خدماتها، وإطلاق قنوات التواصل الاجتماعي للمركز الإعلامي.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق الحملة الإعلامية الذي نفذته الجمعية بحضور أعضاء الجمعية وعدد من الصحفيين والمهتمين بالشأن الإعلامي، وتعد الحملة الإعلامية الرمضانية من أهم النشاطات الخيرية في عمل المركز الإعلامي خصوصًا خلال هذه الفترة من السنة، لأنها تشكل ذروة الترويج الخيري لبرامجها ومشاريعها، وموسم العطاء الأكبر الذي يموّل نشاطها الخيري السنوي، والذي يتوافق مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تعوّد الناس أن يخرجوا زكاتهم ويضاعفوا من صدقاتهم في شهر الرحمات والعبادات، تأسيًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان.

وتوجّه رئيس مجلس إدارة «الطرف الخيرية»، خلال الحفل بكلمة شكر وتقدير للمشتركين والمانحين والمتبرعين وأهل الخير الذين دعموا الجمعية وساندوها.

وثمّـن فيها عطاءهم وخص بالشكر شركاء النجاح الصحفيين ورجال الإعلام على تعاونهم ونشر رسالة الجمعية وأهدافها السامية لخدمة مستفيديها.

ودعا العكروش أهل الخير من المؤسسات ورجال الأعمال والمحسنين والقادرين على مواصلة دعمهم لمشاريع الجمعية، حتى تفي بالتزاماتها تجاه مئات الأسر من ذوي الدخل المحدود والأيتام والأرامل والمطلقات لدعمهم ومساعدتهم.

واختتم: «الدعم والتبرعات للحملة سوف تكون متاحة من خلال موقعها بمركز الخدمات الاجتماعية والمنصات الرسمية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن خلال حساباتها البنكية».