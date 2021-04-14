شكرا لقرائتكم خبر عن 89 متطوعا بـ«رمضان آمن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة القطيف مبادرة «رمضان آمن»، بالتعاون مع شرطة المحافظة، وذلك بمشاركة 89 من المتطوعين والمتطوعات، بهدف تشديد الرقابة الميدانية، وتأكيد تطبيق الإجراءات الوقائية ‏والسلامة الصحية على كافة المنشآت التجارية والغذائية، وبين أبناء المجتمع تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة أنها اتخذت حزمة من الإجراءات الرقابية والتوعوية لاستقبال شهر رمضان المبارك، تتمثل في رفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع البلاغات الطارئة، ووضع خطط إستراتيجية تلبي احتياجات المرحلة.

وشددت البلدية على بذل الجهود في شهر رمضان لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات وقائية إضافية، تتواكب مع برامج وخطط الجهات ذات العلاقة، للتصدي لهذا الوباء، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت البلدية أصحاب المنشآت وأفراد المجتمع، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمنع نقل عدوى فيروس «كورونا».