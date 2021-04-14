شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط للعناية بالمساجد والمصلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطة متكاملة للعناية بالمساجد والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالباحة مرزوق الرويس أن الخطة المعدة تعنى بالاهتمام بالمساجد والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتتضمن تكثيف الجهود لتعقيم المساجد والمرافق وتطهيرها، وتشكيل لجان لتنظيم دخول المصلين والحرص على إبراز تطبيق «توكلنا»، وحث الأئمة والخطباء على تنبيه المصلين بالتباعد الجسدي والحرص على جلب سجادة من المنزل والالتزام بلبس الكمامة، مشيرًا إلى توجيه الأئمة والمؤذنين بضبط أجهزة الصوت والميكروفونات، إلى جانب تحفيز الموظفين والمصلين على أخذ لقاح كورونا للحفاظ على سلامتهم.