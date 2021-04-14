شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. متابعة سلامة الأغذية وخلو العاملين من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة الأحساء أعمال الرقابة الصحية لمنشآت الصحة العامة والأنشطة المهنية، إضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح أمين الأحساء م. عصام الملا، أن خطة الأمانة تركز على سلامة الأغذية وكل ما يتعلق بالاستهلاك الآدمي، وكذلك الأدوات المستخدمة في تقديم الخدمات ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين، والتأكد من خلوهم من الأمراض السارية.

وبيّن أنه جرى إعداد البرنامج الرقابي، وفق ماهية الأنشطة من واقع إقبال المستهلكين على المنتجات المختلفة، كما تشمل الخطة الرقابية التأكيد على تعليق ومنع خدمة «بوفيهات» الإفطار والسحور في المطاعم.

وذكر مدير الإدارة العامة لصحة البيئة د. قاسم الهزوم، أنه يتم في الفترة الحالية تكثيف الجولات الرقابية وتكليف فرق عمل تواصل مهامها «صباحًا ومساء»، لمتابعة ورصد سلامة ما يتم عرضه وتداوله في مستودعات المواد الغذائية والثلاجات ومحال بيع اللحوم وكذلك مصانع الأغذية ومحلات التموين والأسواق المركزية، مع استمرارية الخطط الرقابية على المطاعم ومحلات بيع وتجهيز الأغذية، ويمتد ذلك إلى محال أنشطة «الحلويات والمكسرات» في الأيام التي تسبق فترة منتصف الشهر الفضيل نظرًا لإقبال بعض المستهلكين على تلك المحلات.

وأضاف إن برامج الرقابة تشمل صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس ومحلات الحلويات ومنافذ إعداد الولائم والمطابخ للتأكيد على تقيد العاملين باشتراطات الصحة والسلامة العامة، وكذلك سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية، إضافة إلى الإغلاق الفوري، وتطبيق بنود لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الجزائية بحق المخالفين.