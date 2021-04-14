شكرا لقرائتكم خبر عن شوربة الشوفان.. طبق غني بالفوائد الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حساء أو شوربة الشوفان من الأصناف المهمة التي لا تغيب عن مائدة كل أسرة يوميًا في شهر رمضان، يحبها الصغار والكبار، وتتميّز بقيمتها الغذائية، فضلًا عن سعرها المنخفض، وعادة ما يبدأ الصائم بها وقت الإفطار في شهر الصيام، بعد تناول «فردات» من حبات التمر.

وقالت المتخصصة في فنون الطهي زينب السعيد إن شوربة الشوفان غنية وذات فوائد كثيرة، فهي قليلة الدهون، وتحتوي على المعادن والبروتينات والكالسيوم والحديد والألياف، المهمة للجسم، فهي تمنح الطاقة والشبع في آن واحد، وتعتبر في ذات الوقت قليلة السعرات الحرارية، فضلًا عن احتوائها على مواد مضادة للأكسدة وهي نافعة للجهاز الهضمي.

ولفتت «السعيد» إلى أن شوربة الشوفان تُعدّ بطرق مختلفة سواء من مرق الدجاج أو اللحم وأحيانًا من الروبيان، ولكن في الأغلب تتكون شوربة الشوفان من الماء، والملح، والفلفل الأسود، والبصل، وقليل من الزيت، أو الزبدة، أو زيت الزيتون، والقرفة، وملاعق من الشوفان بحسب عدد الأفراد أو الكمية المراد صنعها، كما تزوّد بالطماطم أو «الصلصة»، وأنواع من الخضار الأخرى.

وبيّنت أن طريقة التحضير تختلف من شخص إلى آخر، ولكن الطريقة العامة تتم من خلال قلي البصل بالزيت حتى يكون لونه ذهبيًا ثم وضع المقادير على التوالي في القدر وتبقى على النار حتى تنضج المكونات وتمتزج، وبذلك تكون جاهزة للتناول.