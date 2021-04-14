شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 176 موظفا في قضايا رشوة وتزوير واستغلال نفوذ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 176 مواطنا ومقيما منهم موظفون بوزارات: «الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والمالية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية، مشيرة إلى التحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وذلك خلال شهر شعبان 1442هـ.

وقالت الهيئة، إنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 971 جولة رقابية، خلال الشهر الماضي، وأوضحت أن التحقيق يأتي بسبب تورطهم بتهم: «الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير»، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

ودعت عموم المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني 980، أو الفاكس 0114420057.