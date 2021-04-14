شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 180 كجم «معسل» مجهول المصدر بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت بلدية محافظة القطيف، 180 كيلو جرام معسل مجهول المصدر ومخالف لأنظمة التعبئة والتخزين، وذلك خلال حملة على محلات التبغ، بالتعاون مع شرطة المحافظة ووزارة الصحة.

وأوضحت البلدية أنه جرى ضبط المواد المخالفة، خلال حملتين شملتا 12 محلا، الأولى أسفرت عن ضبط 100 كيلو، والثانية 80، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق هذه المحلات.

وكانت البلدية قد صادرت مؤخرا 125 كيلو جرام معسل مجهولة المصدر، بسيهات، وذلك ضمن جهودها الرقابية على المنشآت التجارية، ومتابعة التزام المحلات بالاشتراطات النظامية والصحية. وأكدت البلدية مواصلة حملاتها وجهودها الرقابية حرصا على توفير بيئة آمنة وإجراءات صحية مناسبة من قبل المنشآت للجميع، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر منصة 940.

من جانب آخر، أطلقت محافظة القطيف مبادرة «توعية» بمشاركة فرق تطوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في سكن العمالة والارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد، ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، والتعرف على إجراءات ترخيص المواقع، وذلك ضمن جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا.