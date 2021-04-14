شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأسنان» بمعرض ربيع حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصص مركز طب الأسنان، بصحة حفر الباطن ركنا توعويا تحت شعار «صحتي تبدأ بفمي» في معرض الربيع، وذلك بهدف توعية الزوار بأهمية المحافظة على نظافة الفم والأسنان، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت صحة حفر الباطن قدمت مبادرة ‫«صحة أسنانك صحة» والتي استمرت لمدة شهر كامل بمقر طب الأسنان التخصصي، وشملت المبادرة العديد من الخدمات الوقائية والتوعوية، بالإضافة لتعزيز صحة الفم والأسنان لأفراد المجتمع، واستهدفت مختلف الفئات العمرية.