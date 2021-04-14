شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مشروعا إنتاجيا بـ«تقنية الأحساء» في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجت الكلية التقنية بالأحساء ختام عامها التدريبي 1442هـ بـ 16 مشروعا إنتاجياً بصبغة تقنية ومهنية من تنفيذ المتدربين، من بينها تطبيقات الطاقة الشمسية، والرافعة الميكانيكية، ونظام الإطفاء الذاتي، والسيارة الكهربائية من المواد الأولية، والتحكم بأجهزة المنزل بواسطة الجوال، والدراجة الهوائية الكهربائية، وعصى المكفوفين الحساسة، وحافظة تبريد السيارة، وغيرها من المشاريع، التي دخلت ضمن مسابقة أفضل مشروع إنتاجي بين الأقسام، الذي نظمه مركز النشاط بالكلية.

وشهد عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني، وبحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والمشاركين في المسابقة من متدربين ومشرفين الحفل الختامي في بهو مبنى 1، وسط الإجراءات الاحترازية، وحصل المتدرب علي حسن الجبارة من قسم الحاسب الآلي على المركز الأول وجائزة 2000 ريال عن مشروع عصى الأعمى الحساسة بعدة اتجاهات، أما المركز الثاني علي جمعة البراهيم من قسم ميكانيكا السيارات وجائزته 1500 ريال عن مشروع الدراجة الهوائية الكهربائية، فيما حصل على المركز الثالث صالح جوهر العنبر من قسم الحاسب الآلي وجائزته 1000 ريال لمشروع حساس تعبئة خزان الماء باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وفي المركز الرابع سلمان إبراهيم الذكراالله، وعبدالرحيم الخضير من قسم صيانة الآلات الميكانيكية عن مشروع تطبيقات الطاقة الشمسية وجائزة مقدارها 750 ريالا، أما المركز الخامس للمتدرب سالم صالح السنين من قسم الحاسب الآلي وجائزة 500 ريال عن مشروع نظام الإطفاء الذاتي في السيارة.

وكانت الكلية قد وضعت شروطا للمسابقة منها أن تكون المشاركة ذات طابع تقنية، ويحق لكل قسم المشاركة بما لا يزيد على 4 مشاريع، وتحمل أفكاراً جديدة أو تطويرا فعليا على أفكار سابقة، وتحتوي على جانب إبداعي، وألا يتم التعدي على حقوق ملكية الآخرين، وأن تكون المشاركة من فكر أو تطوير وتنفيذ المتدربين، وقد شكلت لجنة لتقييم المشاركات برئاسة وكيل الكلية لشؤون المتدربين غازي بن صالح العيد، وعضوية مشرف المسابقة شكري الحمام، ومحمد الربيع، والدكتور إبراهيم بن صميدة، والمهندس ماهر بوعبيد، ووليد الشويهين، وتم استخدام برنامج إلكتروني لتقييم المشاريع واستخراج النتائج وعمل إحصائيات بمعايير التقييم.