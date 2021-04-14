شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية إعادة تبديل مفصل الركبة لخمسينية في مستشفى المواساة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق قسم جراحة العظام بمستشفى المواساة بالدمام في إنهاء معاناة مريضة خمسينية كانت تشكو من آلام في الركبة، وعدم القدرة على المشي، حيث إنها خضعت قبل فترة وجيزة لعملية تغيير مفصل الركبة في مستشفى آخر، وبعد ستة أشهر من إجرائها العملية الأولى، وتدهور حالتها الصحية، راجعت المريضة عيادة الدكتور محمد الهادي المحرزي استشاري جراحة العظام في مستشفى المواساة بالدمام، الذي قام بعمل الأشعة والفحوصات اللازمة التي بيَّنت أن مفصل الركبة قد تحرك عن موقعه الأساسي مع حدوث تقوس بالركبة.

واجتمع الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد الهادي المحرزي استشاري جراحة العظام لدراسة الحالة، حيث تم الاتفاق على ضرورة سحب المفصل القديم، وتركيب مفصل جديد للركبة، وتم إجراء العملية بنجاح «بحمد الله».

وبعد عدة أيام في المستشفى مع المراقبة الدورية من قبل الفريق الطبي، تحسنت حالة المريضة، لتخرج من المستشفى وتمارس حياتها الطبيعية بالحركة والمشي في فترة وجيزة.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يُعتبر الأكثر تقدمًا واعتمادًا على التقنية الطبية الحديثة، والتي تتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة، وتوفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية في هذا المجال.