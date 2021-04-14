شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق 3 من «بقر البحر» على شاطئ العقير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل شاطئ العقير وخلال أسبوع واحد فقط نفوق 3 من نوع «بقر البحر» على الشاطئ، وبأحجام مختلفة، شوهدت في حالة نفوق؛ ما دفع بلدية العقير، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، للتدخل، ورفع جميع هذه الحالات النافقة، وذلك بإشراف ومتابعة من رئيس البلدية م. راشد المسلمي.

وعملت البلدية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواقع النفوق، وذلك من خلال أعمال التعقيم ونظافة المكان وفق الشروط المتفق عليها، ومن ثم القيام بنقل ودفن الحالات النافقة في موقع مخصصة وبعيدًا عن الشاطئ حفاظًا على راحة وسلامة مرتادي وزوار الشاطئ.

وتقوم بلدية العقير بمهامها وواجباتها من خلال أعمال الجولات الميدانية المستمرة، أو من خلال تلقي أي بلاغات عن وجود مثل هذه الحالات عن طريق قنوات التواصل المختلفة، وكذلك عن طريق مكتب البلدية وسرعة التدخل في ذلك.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل: إن أمانة الأحساء ممثلة في بلدية العقير وفور تلقي أي بلاغ يفيد بوجود حالة نفوق لأي حيوان بحري من الدلافين أو عرائس البحر أو السلاحف فإنها على الفور تباشر الموقع، وتقوم بعملية رفع الحيوان النافق مباشرة ودفنه في مواقع مخصصة بعيدًا عن البحر، كما تتم عملية التنظيف اللازمة وتطهير الموقع، ويأتي ذلك حرصًا من أمانة الأحساء على نظافة الشاطئ ولراحة زواره.

وفي المقابل تساءل عدد من زوار ومرتادي الشاطئ عن الأسباب المؤدية إلى تكرار حالات النفوق لمثل هذه الكائنات الكبيرة، ومنها بقرة البحر وغيرها من الكائنات التي سبق أن تمت مشاهدتها في فترات سابقة وهي في حالات نفوق، والتي منها الدلافين وعرائس البحر، مطالبين بأهمية المحافظة عليها حتى لا يتكرر مثل هذا النفوق.