"الشيوخ الأمريكي" يقر تعيين شيرمان نائبة لوزير الخارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين ويندي شيرمان.، مرشحة الرئيس جو بايدن، لمنصب نائب وزير الخارجية.

وجاءت الموافقة بتأييد 56 صوتا ومعارضة 42 مع انضمام عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت لصالحها.



وواجهت شيرمان 71 عاما، وهي خبيرة مخضرمة في شؤون السياسة الخارجية، معارضة من الجمهوريين لأنها ساعدت في التفاوض لإبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، والذي عارضه الجمهوريون بشدة إلى جانب بعض الديمقراطيين.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، وتداعى الاتفاق بعد أن أعاد ترامب فرض العقوبات وانتهكت إيران قيود التخصيب النووي.

لكن إدارة بايدن سعت إلى المشاركة من جديد وعقدت إيران والقوى العالمية الأسبوع الماضي ما وصفته بمحادثات "بناءة" لإنقاذ الاتفاق.

وتعقد الأمر عندما قالت إيران إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 % في خطوة تقرب المواد الانشطارية من المستويات المناسبة لصنع قنبلة بعد اتهام إسرائيل بتخريب منشأة نووية.

وكانت شيرمان مستشارة في وزارة الخارجية ومنسقة السياسة في كوريا الشمالية من 1997 إلى 2001.

وشغلت من 1993 إلى 1996 منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية.