هل تهاجم إسرائيل سفن إيران؟.. صحيفة أمريكية تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أمني إسرائيلي، إن تل أبيب لا تعتزم مهاجمة سفن إيرانية ردًا على استهداف طهران سفينة إسرائيلية أمس الثلاثاء.

وأكد المسؤول الأمني لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فضل عدم ذكر اسمه، أن "إسرائيل لا تعتزم مهاجمة سفن إيرانية ردًا على استهداف طهران سفينة إسرائيلية".

وكانت سفينة شحن مملوكة لإسرائيل وتدعى"هايبيريون راي" تعرضت لهجوم في بحر عمان، أمس الثلاثاء.

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن تكون السفينة الإسرائيلية المُستهدفة تعرضت لهجوم من قبل إيران بصاروخ أو طائرة بدون طيار.

ونقلت رويترز عن وكالة "يونيوز" للأخبار ، تأكيدها أن سفينة تجارية مملوكة لشركة إسرائيلية استُهدفت في بحر عمان.



ورغم الاعتراف الإيراني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، لم يشر إلى الجهة التي هاجمت السفينة.



وبحسب مصدر مطلع لصحيفة "نيويورك تايمز" على تفاصيل رحلة السفينة، فقد أفلتت السفينة من الهجوم ولم تصب، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة.

وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي أن "إسرائيل تسعى للحد من التوترات بالمنطقة، كما أنها لا تنوي الرد على الهجوم الإيراني الأخير ببحر عمان"، بحسب"نيويورك تايمز".

ووفقا للصحيفة، فقال مسؤول أمريكي، إن إسرائيل طلبت في الأيام الأخيرة من الولايات المتحدة المساعدة في حماية السفينة.

وقال المسؤول الأمريكي إن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا قلقهم من احتمال استهداف السفينة من قبل مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وتعرضت سفينة شحن مملوكة لنفس الشركة، هيليوس راي، للهجوم من قبل إيران في وقت سابق هذا العام.

والثلاثاء 6 أبريل/نيسان الماضي، تعرضت السفينة الإيرانية لهجوم يعتقد أن وراءه إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفِ، رسميا هذا الأمر.



لكن مسؤولا أمريكيا تحدث عن إبلاغ إسرائيل الولايات المتحدة بتوجيهها ضربة لسفينة التجسس "ساويز" التابعة للحرس الثوري.

وفي الآونة الأخيرة، تكررت حوادث استهداف السفن الإيرانية الإسرائيلية، وسط صمت من قبل الطرفين في كثير من الأحيان.