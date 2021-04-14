%30 زيادة في تسليمات "بوينج" للطائرات خلال 3 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" زيادة في أعداد تسليمات طائراتها بنسبة 30.5% خلال أول 3 شهور من 2021.

وأعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" الثلاثاء، تسليم 77 طائرة مدنية للشركات المتعاقدة عليها خلال الربع الأول من 2021.

كانت الشركة قد سلمت 59 طائرة خلال الربع الأخير من العام الماضي، و50 طائرة خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأشارت الشركة، إلى أنها سلمت خلال الربع الأول من العام الجاري، 63 طائرة طراز "737"، وطائرة طراز "747"، و5 طائرات طراز "767"، و6 طائرات طراز "777"، وطائرتين طراز "787"، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

يأتي إعلان "بوينج" هذه الأرقام بعد يومين من إعلانها وقف تشغيل عشرات الطائرات من طراز بوينج "737 ماكس"، لإصلاح عطل كهربائي ظهر في الطائرات بعد شهور قليلة من السماح باستئناف تشغيل الطراز الذي كان قد تم وقف تشغيله لأكثر من عامين.

وقالت "بوينج"، إن الخلل موجود في طائرات 16 شركة طيران فقط وليس كل طائرات الطراز.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن الخلل يمكن أن يؤثر على عمل إحدى وحدات التحكم في الطاقة الاحتياطية، مضيفة أنها تجري اتصالات مع شركات الطيران والشركة المصنعة وسوف تتأكد من حل المشكلة.