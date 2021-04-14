شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: وحدات توعية في الجامعات لتعزيز المواطنة والاعتدال والولاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن مجلس شؤون الجامعات يعمل حالياً على دراسة اعتماد هيكلة الجامعات، بما يحقق الكفاءة في الأداء والإنفاق، وبما يضمن الاستدامة والفاعلية.

وأكد أهمية أن تعمل الجامعات من الآن على جودة مخرجاتها والمزيد من ضبط الجوانب العلمية التعليمية ورفع جاهزيتها لتطبيق نظام الجامعات السعودية، والاهتمام بملف التحول الرقمي، وأتمتة العلميات والإجراءات الإدارية والمالية، وحوكمة العمل لرفع كفاءة الأداء لخدمة الاقتصاد الوطني، لافتاً النظر إلى أنه من المهم للجامعة السعودية الإلكترونية أن تخطط لتقديم إسهامات إضافية في مجالات التعليم الإلكتروني.

جاء ذلك خلال تدشينه الإستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية، ومعرض التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني.

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة بالتعاون مع بعض الجامعات تعمل على تطوير مقررات الإعداد العام وفق كفاءة إنفاق تحقق الفائدة العلمية العالية للطلبة، وترسّخ مفهوم المواطنة الصالحة، وقيم الاعتدال والوسطية، وتعزيز الولاء، وثمن وزيرالتعليم صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة ولي العهد. ونوه بجهود قيادات الجامعة السعودية الإلكترونية ومنسوبيها وما يقدمونه من عطاء يسهم في بناء الأجيال ونهضة الوطن. ودعا آل الشيخ إلى أهمية تعزيز الوعي الفكري لجميع منسوبي التعليم الجامعي والعام بوصف ذلك مساهماً في التكوين الفكري للمجتمعات، مبيناً أن الوزارة اعتمدت إنشاء وحدات التوعية الفكرية في التعليم الجامعي والتعليم العام بما يعزز من قيم المواطنة والاعتدال والوسطية، والتصدي لجميع أفكار التطرف والانحلال وتعزيز الولاء لقيادتنا والانتماء لوطننا.