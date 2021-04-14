شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يشيد ويُكرِّم الـ10 الأوائل الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هنأ أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة مدرستي الرقية، وتمنى لهم الاستمرار والنجاح في تحصيلهم العلمي والمعرفي، جاء ذلك أثناء تكريم أمير المدينة المنورة للمتفوقين الذين شكروه على هذه البادرة غير المستغربة من الأمير فيصل بن سلمان الذي يولي التعليم جل اهتمامه.

وفي السياق، أشار مدير تعليم المدينة المنورة ناصر العبدالكريم إلى أن مسارات المسابقة تضمنت ثلاثة مجالات هي: التعليم، والإعلام والتثقيف، والتدريب، وأن المسابقة هدفت إلى نشر ثقافة التعلُم، وتعزيز التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وتعزيز الوعي المهني لثقافة التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد، إضافة إلى ترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.