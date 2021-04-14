شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يهنئ القيادة ويستعرض تقرير «المحاسبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل المولى القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار.

من جهة ثانية، استعرض أمير منطقة تبوك ، تقرير الديوان العام للمحاسبة، ونتائج تقويم أداء العديد من القطاعات الخدمية في المنطقة خلال السنة المالية 1440 - 1441 وأبرز إنجازات وجهود الديوان التي أثمرت في المحافظة على المال العام، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالاماره امس, مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عادل بن إبراهيم عشماوي.