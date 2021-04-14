شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بحلول رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك.

وقال: «لقد كان لبلادنا بتوجيه ومتابعة من القيادة خطوات مميزة ومبادرات محمودة في التعامل مع جائحة كورونا التي أصابت العالم، إضافة إلى توفير اللقاحات بشكل مجاني للجميع دون تمييز، في خطوة إنسانية سامية لم نشاهدها في كثير من البلدان خلال المدة الماضية، ومنها فرض إجراءات احترازية لمكافحة انتقال العدوى بين السكان، إضافة إلى توفير جميع سبل العناية الصحية للمصابين». وأكد أهمية تطبيق جميع التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، والتحلي بروح المسؤولية، وعدم الرضا بأي سلوك يخالف تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد حتى لا تستمر تلك الأرقام في الارتفاع وينعكس ذلك الأثر على الجميع، داعياً جميع الجهات المسؤولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة ومخالفة المتهاونين من الأفراد والمنشآت والكيانات العامة والخاصة.