شكرا لقرائتكم خبر اجتماع يستعرض منجزات لجنة إصلاح ذات البين بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض أشار إلى أن اللجنة نظرت منذ إنشائها نحو 40 ألف قضية، أسهمت في إنهاء معظمها بالصلح بدعم من إمارة المنطقة، وفق دور اللجنة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قيم التسامح والعفو والإصلاح في المجتمع.
وتكرس اللجنة أعمالها للوصول إلى مجتمع متسامح تسوده قيم العفو والصبر والاحتساب والتعاون، من خلال نموذج ريادي لحل الخلافات والإصلاح بين المتنازعين بمنهجية علمية، بجانب تسخير أحدث أساليب التواصل والتقنيات في أداء المهام بدعم ومشاركة قاعدة كبيرة من المختصين من أبناء المجتمع.
من أعمال اللجنة:
- تقوية الروابط الاجتماعية
- نبذ أسباب الخلاف والتشاحن والبغضاء
- توثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع
- حل النزاعات والصلح في الخصومات
- بذل النصح وتقديم الاستشارات التخصصية
- الوصول إلى حياة كريمة تكفل للمجتمع العيش في هدوء وسلام
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع يستعرض منجزات لجنة إصلاح ذات البين بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.