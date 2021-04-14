شكرا لقرائتكم خبر اجتماع يستعرض منجزات لجنة إصلاح ذات البين بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، تخلله استعراض أعمال اللجنة وأنشطتها وخططها المستقبلية.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض أشار إلى أن اللجنة نظرت منذ إنشائها نحو 40 ألف قضية، أسهمت في إنهاء معظمها بالصلح بدعم من إمارة المنطقة، وفق دور اللجنة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قيم التسامح والعفو والإصلاح في المجتمع.

وتكرس اللجنة أعمالها للوصول إلى مجتمع متسامح تسوده قيم العفو والصبر والاحتساب والتعاون، من خلال نموذج ريادي لحل الخلافات والإصلاح بين المتنازعين بمنهجية علمية، بجانب تسخير أحدث أساليب التواصل والتقنيات في أداء المهام بدعم ومشاركة قاعدة كبيرة من المختصين من أبناء المجتمع.

من أعمال اللجنة:

