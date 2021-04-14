القيادة تعزي رئيس موزمبيق في ضحايا الهجوم الإرهابي

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وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين وقوفنا مع بلادكم الصديقة ضد هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءا أو مكروها.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي.
وقال ولي العهد: بلغني نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بالما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين بشدة هذا العمل الإجرامي المشين، لأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وبالغ المواساة، مؤكدا التضامن مع بلادكم الصديقة ضد هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية، راجيا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي سوء أو مكروه.
إلى ذلك تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وبادله ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.
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