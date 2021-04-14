شكرا لقرائتكم خبر إغلاق مخارج الطوارئ يتصدر مخالفات مجمعات تجارية بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن حملة السلامة الوقائية لهذا العام في جميع مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جولات تفتيشية على المنشآت التجارية ومراكز التسوق والمولات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد الغامدي، أن الجولات التفتيشية الوقائية، تهدف إلى تعزيز الجانب الوقائي والتأكد من اكتمال جميع متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق وسلامة مخارج الطوارئ، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت، وسلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية، لتحقيق أعلى درجات السلامة والحد من وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المتسوقين.

وأشار العقيد الغامدي إلى أن الجولات التفتيشية شملت 110 مجمعات تجارية ومراكز للتسوق، وأسفرت عن رصد ملاحظات تتعلق بوسائل السلامة الوقائية في (70) منشأة، أبرزها إغلاق مخارج الطوارئ، وعدم صيانة مضخات الحريق، ووجود تمديدات كهربائية عشوائية، وتعطل أنظمة الإنذار من الحريق، وتمت إحالة جميع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات ولوائح الدفاع المدني لتطبيق العقوبات عليها.

أبرز الملاحظات المرصودة:

