إغلاق مخارج الطوارئ يتصدر مخالفات مجمعات تجارية بجازان

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وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد الغامدي، أن الجولات التفتيشية الوقائية، تهدف إلى تعزيز الجانب الوقائي والتأكد من اكتمال جميع متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق وسلامة مخارج الطوارئ، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت، وسلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية، لتحقيق أعلى درجات السلامة والحد من وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المتسوقين.
وأشار العقيد الغامدي إلى أن الجولات التفتيشية شملت 110 مجمعات تجارية ومراكز للتسوق، وأسفرت عن رصد ملاحظات تتعلق بوسائل السلامة الوقائية في (70) منشأة، أبرزها إغلاق مخارج الطوارئ، وعدم صيانة مضخات الحريق، ووجود تمديدات كهربائية عشوائية، وتعطل أنظمة الإنذار من الحريق، وتمت إحالة جميع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات ولوائح الدفاع المدني لتطبيق العقوبات عليها.
أبرز الملاحظات المرصودة:
- إغلاق مخارج الطوارئ
- عدم صيانة مضخات الحريق
- وجود تمديدات كهربائية عشوائية
- تعطل أنظمة الإنذار من الحريق
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