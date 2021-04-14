2380 عملية قلب مفتوح متنوعة بطبية مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة خدمات نوعية عالية الجودة لقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين ومصلين وقاطني مكة المكرمة من مواطنين ومقيمين، بكفاءات مهنية متخصصة وقدرات عالمية وإمكانات حديثة. وأطلقت المدينة الطبية سلسلة من النجاحات الطبية منذ غرة ذي الحجة من عام 1431 بأول عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح لتستمر مسيرة التطوير والتحسين ليصل مجمل عمليات القلب المفتوح إلى نهاية مارس من هذا العام نحو 2380 عملية متنوعة تشمل تغيير الصمامات بأنواعها، سواء كانت بالطرق التقليدية أو ذات التدخل الجراحي بالمنظار، إضافة إلى حالات زراعة أوردة تقوم مقام الشرايين التاجية التي تعرضت لانسدادات نتيجة أمراض مزمنة أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة وارتفاع نسبة الدهون وجميعها تكللت بالنجاح.



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