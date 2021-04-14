ملتقى علمي للتوجيه والإرشاد المهني بتقني تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، اليوم الملتقى العلمي للتوجيه والإرشاد المهني تحت شعار «تخصصي سر تميزي» برعاية نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد المطيري أن الملتقى الذي سيقام عن بعد يتضمن عددا من المحاور أهمها التوجيه والإرشاد المهني وتجاربه وممارساته في المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وأكد أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على بذل الجهود للرقي بالعملية التدريبية والرفع من جودة التدريب ومخرجاته بما يتوافق مع توجيهات القيادة الحكيمة، للسير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.