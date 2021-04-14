تحرير 95 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية في أسواق الشرقية

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وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 50 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة، والتكدس في الأسواق، وعدم التزامها بإبراز تطبيق « توكلنا «، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.
ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
من جهة ثانية أكملت أمانة المنطقة الشرقية خطتها الرقابية على المراكز التجارية والمحلات والأسواق في محافظة الخفجي، مع دخول شهر رمضان المبارك.
وتضمنت الخطة تقسيم المراقبين الصحيين وأعمال الرقابة الصحية، وتكثيف الجولات الرقابية الميدانية على جميع المنشآت التجارية والغذائية، مع متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة مرتادي المنشآت التجارية وجميع العاملين بها من جائحة فيروس كورونا، مؤكدة على أهمية التقيد بارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق برنامج «توكلنا»، واستخدام جهاز قياس الحرارة.
وفي السياق نفسه أنهت بلدية محافظة الجبيل جميع استعدادها لشهر رمضان المبارك، وفق خطط وتدابير وإجراءات احترازية، وتكثيف الجهود الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، كما أنهت تزيين الشوارع والميادين العامة باللوحات والمجسمات والتشكيلات الضوئية الملونة.
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