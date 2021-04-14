شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 951 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 608 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الصحة على أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا ، مهيبة بالجميع بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 951 حالة مؤكدة وتعافي 608 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8820 حالة، منها 962 حالة حرجة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

