شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 951 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 608 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 951 حالة مؤكدة وتعافي 608 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8820 حالة، منها 962 حالة حرجة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
- الإصابات 400,228
- الوفيات 6,773
- الفحص المخبري 61,853
- الحالات النشطة 8,820
- التعافي 384,635
- الحرجة 962
- حالة مؤكدة جديدة 951
- وفيات جديدة 8
- حالات شفاء جديدة 608
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 951 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 608 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.