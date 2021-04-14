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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعدت وكالة شؤون المسجد النبوي منذ وقت مبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، إضافة لحرصها على نشر رسائلها للتوعية خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعدت الوكالة خطة اتسمت بالمرونة وسهولة التنفيذ على أرض الواقع، حيث تتشارك إجراءات التنظيم مع الجهات المعنية من وزارة الصحة ووزارة الحج من خلال تطبيق اعتمرنا ووزارة الداخلية ممثلة في قوة المسجد النبوي وقوة الحج والعمرة إضافة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

يذكر أن الوكالة شرعت في وقت سابق بإعداد آلية تنظيمية للإفطار بالمسجد النبوي ليكون بشكل استثنائي، فيما تتولى الوكالة بالتنسيق مع الجهات المختصة تقديم الإفطار للمصلين، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي خلال الإفطار، والأخذ بجميع التدابير الوقائية ورفع مستوى الرقابة على السلوكيات الخاطئة بالمسجد النبوي.

رسائل الوكالة التوعوية تضمنت:







الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



منع دخول الأطفال إلى المسجد النبوي وساحاته وفقا للإجراءات الاحترازية.



منع دخول أي مأكولات أو مشروبات ساخنة أو باردة ما عدا التمر.



رفع مستوى الرقابة على السلوكيات الخاطئة بالمسجد النبوي.



توفير وجبات الإفطار للصائمين داخل المسجد النبوي وفي ساحاته الخارجية.



من محاور الاستعداد لرمضان: