شكرا لقرائتكم خبر رفع مستوى الرقابة على السلوكيات الخاطئة بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعدت الوكالة خطة اتسمت بالمرونة وسهولة التنفيذ على أرض الواقع، حيث تتشارك إجراءات التنظيم مع الجهات المعنية من وزارة الصحة ووزارة الحج من خلال تطبيق اعتمرنا ووزارة الداخلية ممثلة في قوة المسجد النبوي وقوة الحج والعمرة إضافة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.
يذكر أن الوكالة شرعت في وقت سابق بإعداد آلية تنظيمية للإفطار بالمسجد النبوي ليكون بشكل استثنائي، فيما تتولى الوكالة بالتنسيق مع الجهات المختصة تقديم الإفطار للمصلين، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي خلال الإفطار، والأخذ بجميع التدابير الوقائية ورفع مستوى الرقابة على السلوكيات الخاطئة بالمسجد النبوي.
رسائل الوكالة التوعوية تضمنت:
- الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
- منع دخول الأطفال إلى المسجد النبوي وساحاته وفقا للإجراءات الاحترازية.
- منع دخول أي مأكولات أو مشروبات ساخنة أو باردة ما عدا التمر.
- رفع مستوى الرقابة على السلوكيات الخاطئة بالمسجد النبوي.
- توفير وجبات الإفطار للصائمين داخل المسجد النبوي وفي ساحاته الخارجية.
من محاور الاستعداد لرمضان:
- تأهيل وتدريب العاملين بالمسجد النبوي بجميع فئاتهم وأقسامهم.
- التأكد من أن جميعهم محصنون بأخذ اللقاح ضد فيروس كرونا.
- تهيئة المسجد النبوي من داخله وساحاته ومرافقه.
- نشر الرسائل التوعوية والإرشادية الوقائية بشكل دوري للمصلين والزائرين.
- متابعة مستمرة من اللجان والفرق الرقابية للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع مستوى الرقابة على السلوكيات الخاطئة بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.