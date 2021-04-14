رصد موقع لتصنيع العرق المسكر بمنزل شعبي في بغدادية جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة موقعا لتصنيع العرق المسكر بمنزل شعبي في حي البغدادية الشرقية، وذلك خلال جولات الرقابة الميدانية بنطاق بلدية البلد الفرعية.

ونفذت الفرق الميدانية لأمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها جولات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية، للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا، نتج عنها إغلاق 105 منشآت مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4655 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 202 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات «940».