شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. محمد الفقيه: الأمير سلطان سبب تطور جراحة القلب في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الدكتور محمد الفقيه، استشاري جراحة القلب، عن الأمير سلطان رحمه الله، مؤكدًا أنه كان السبب الرئيسي في تطور جراحة القلب بالمملكة.

وقال الفقيه خلال برنامج " الليوان" : " الأمير سلطان كان الداعم الرئيسي لتطور جراحة القلب ليس في المستشفى العسكري فقط وإنما في المملكة ككل ".

وتابع: "أول تواصل ذهني لي مع الأمير سلطان، كان عندما سمعته يقول "سوف نشجع أن يكون الأطباء السعوديون يقودون العمل في المستشفى العسكري".

وأجاب الفقيه على طلب الإعلامي عبدالله المديفر لوصف الأمير سلطان، قائلا: " تستطيع تتصل بالأمير سلطان مباشرة إذا كنت من العاملين معه لأي استشارة أو غرض، يعمل ساعات طويلة، ولديه تفهم مباشر لأمور الناس اللي يشتغلون معه ".

"كلبت أن يفتح مركز القلب لجميع الماس السعوديينو وغيرهم، وأمربذلك، وهذا من الأمور التي قوت مركزالقلب، وصارعندنا الإنجاز ".

وأوضح أن الأمير سلطان أمر بنقل خدماته من وزارة الصحة للمستشفى العسكري، في الفترة التي قرر فيها تدريب نفسه على جراحة قلب الأطفال، حيث كان يوجد نقص بها في المملكة، وقرر الذهاب إلى لندن ".

وعن أول لقاء بين الفقيه والأمير سلطان، قال: " كان الأمير في حاجة لإجراء عملية لمريضة قريبة في الطائف، وكاد هذا أن يعطلني عن رحلة التدريب لجراحة طب الأطفال".