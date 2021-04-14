شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله - على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل اللائحة يأتي امتداداً لدعم القطاع السكني وتعزيزاً لأثر البرنامج في دعم المعروض العقاري وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالاً للخدمات وتمكين البرنامج من تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة.