شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. باهبري يوضح تأثير شرب المياه بكميات كبيرة على الجسم قبل أذان في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، نزار باهبري، عن تأثير شرب المياه بكميات كبيرة قبل أذان الفجر في شهر رمضان على الجسم.

وقال "باهبري":"خلق الجسم قادرا على إبقاء التوازن، وفي حال شرب كميات كبيرة من المياه قبل صلاة الفجر فإن الجسم يلجأ إلى التخلص منها، من خلال إنتاج كميات كبيرة من البول أثناء النوم".

وتابع:"في اليوم التالي، وعندما يشعر الجسم بنقص في كمية المياه، يقوم بإنتاج كمية قليلة من البول للحفاظ على توازن الجسم"، لافتا:" يقوم الإنسان بشرب المياه بكميات مناسبة في الفترة من المغرب وحتى الفجر".