3 إجراءات لنقل ملكية المنشأة إلى مالك جديد بنفس السجل التجاري

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات نقل ملكية المنشأة إلى مالك جديد بنفس السجل التجاري.

وقالت الوزارة، إن نقل ملكية المنشاة بنفس السجل التجاري يتطلب مراجعة مكتب العمل، وتحويل ملف المالك القديم إلى: تحت الإجراء، وفتح الملف للمالك الجديد ، ويتم نقل العمالة تلقائيا.

جاء ذلك؛ ردًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تساؤل تلقته عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع تويتر، قال فيه أحد العملاء: «في حالة إتمام إجراءات نقل السجل التجاري للمنشأة (إلى مالك جديد) عبر وزارة التجارة، ما هي الخطوات التي بعد ذلك فيما يخص مكتب العمل؟».

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