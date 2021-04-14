تدشين تطبيق مصحف الحرمين الشريفين

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس مصحف الحرمين، والذي يعرض نسخة عالية الدقة من النسخة المعتمدة لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. ويعتبر هذا التطبيق رسميا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويحتوي التطبيق على تسجيلات الحرمين الشريفين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والنبوي لعام 1441هـ، والتلاوات القرآنية لأئمة الحرمين، كما يحتوي على «التفسير الميسر» الذي يمكن استعراضه كاملا أو على مستوى السورة أو آية أو آيات يحددها المستخدم، مقسما بحسب الآيات مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.



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