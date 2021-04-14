مراقبة الاحترازات بأسواق حبونا

تواصل اللجنة الأمنية بمنطقة نجران والجهات ذات العلاقة بمحافظة حبونا، جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وركزت الحملة التي تشرف عليها إمارة المنطقة على التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية واتباع الإرشادات العامة لتجنب الإصابة مع ضرورة تحميل تطبيق «توكلنا»، خلال شهر رمضان المبارك، كما قامت اللجنة بزيارة عدة محال تجارية وبعض الأماكن العامة، وتم رصد المخالفين لإجراءات السلامة المتبعة وتحرير المخالفات لغير المتقيدين بتطبيق الاحترازات.



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