23 مشاجرة أول أيام رمضان

باشرت فرق الهلال الأحمر بمحافظة جدة خلال أول يوم من شهر رمضان المبارك 448 بلاغا تنوعت بين حوادث مرورية ومشاجرات وحالات مرضية. وأوضحت الهيئة بمحافظة جدة إن إجمالي البلاغات خلال اول ايام رمضان 448 بلاغا، وكانت أعلى نسبة من البلاغات التي باشرتها فرق الهلال الأحمر هي الحالات المرضية بـ382 تلتها الحوادث المرورية والاصابات بعدد 66 بلاغ منها 23 حالة مشاجرة. ويقدم الخدمة 45 فرقة إسعافية طبية على مدار الساعة لمباشرة البلاغات.



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