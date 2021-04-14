أمين المدينة يدشن حملة ممتثل

دشن أمين المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، "حملة ممتثل في المدينة المنورة"، التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وافتتح مراسم الحملة من داخل البهو الرئيسي للعالية مول، وقام بمنح إشارة (مُمتثل) إلى مجموعة من المنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق اشتراطات ومعايير الحملة في السوق التجاري الذي احتضن الفعالية. وأطلق البليهشي برنامج الشراكة المجتمعية مع شركة بندة لدعم الأسر المنتجة وتشجيع عرض منتجاتها خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وفي نهاية البرنامج دشن معاليه الجدارية الفنية لشعار مُمتثل بجوار بلدية قباء.

وشارك الأمين مع فريق أشبال الأمانة التطوعي المكون من 50 طفل وطفلة في تلوين الشعارات، إلى جانب مشاركته في الجدارية التي رسمت بأنامل مجموعة من طالبات كلية التربية الفنية تحت إشراف عدد من المبدعين.

يُذكر أنه شارك أكثر من 650 متطوع ومتطوعة في تلك الفعاليات والأنشطة والبرامج في عدد من المواقع المختلفة في المدينة المنورة والتي انطلقت من سوق العالية التجاري وحديقة الملك فهد ومجمع النور مول والراشد مول وسوق المنار.

ويعتمد برنامج الحملة على تعزيز أوجه التعاون والتكامل وضم العناصر تحت شعار واحد، وذلك بعدة طرق أبرزها دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال باللوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر التواجد في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

ويشمل نطاق تنفيذ الحملة الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، كما تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي التي من شأنها دعم خطط وجهود الوزارة لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، والذي يعد أحد أهم استثمارات القطاع البلدي لتمكين وتفعيل توجهاته الاستراتيجية.