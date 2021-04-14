وقف إجازات العاملين في مواجهة 19-covid

قررت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تأجيل الإجازات الخاصة بالموظفين العاملين في مواجهة جائحة كورونا من الكادر الصحي والإداريين في المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات الإشرافية، ومراكز اللقاحات حتی إشعار آخر.

جاء ذلك في سياق تعميم لوكيل الوزارة للموارد البشرية، عبدالرحمن بن عبد آل العيبان، أشار فيه لما تم إقراره في اللجنة التنفيذية لكورونا، حيث تقرر ما يلي:

أولا: تأجيل الإجازات الخاصة بالموظفين العاملين في مواجهة جائحة كورونا من الكادر الطبي والإداريين في المستشفيات والمراكز الصحية، والإدارات الإشرافية، ومراكز اللقاحات حتی إشعار آخر.

ثانيا: يحق لمدراء الشؤون الصحية والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية أو من تفوض لهم الصلاحية الموافقة على منح (5) أيام كحد أقصى استثناء للعاملين في الجائحة عند الضرورة، على أن يراعى في ذلك مصلحة العمل وعدم تأثر الخدمة المقدمة.

ثالثا: يتم تعويض هذه الفئات من العمل في الأعياد والإجازات الرسمية بأيام إجازات وفق المتبع نظاما.

إجازة عيد الفطر المبارك للفئات الأخرى لهذا العام 1442 ستكون على النحو التالي:

الموظفون السعوديون الإداريون والمشمولون بلائحة الوظائف الصحية سوف تبدأ الإجازة، بمشيئة الله، بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 24/ 9/ 1442، ويستأنف العمل بعد الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 6/ 10/ 1442، وذلك حسب تقويم أم القرى.

الموظفون غير السعوديين سوف تبدأ الإجازة، بمشيئة الله، بنهاية دوام يوم الثلاثاء 29/ 9/ 1442، ويبدأ العمل بعد الإجازة يوم الأحد 4/ 10/ 1442 حسب تقويم أم القرى.

يتم التقيد بتحديد نسبة العاملين خلال عطلة الأعياد حسب التعميم، على أن يكون أولوية التكليف للعاملين في الأقسام الطبية التي تستدعي حاجة العمل لهم.

يتم التقيد بتعويض الموظفين بأيام إجازات، على أن يتم التعويض حسب المتبع نطاما، وأن يتم الالتزام بساعات العمل المحددة المرافق الصحية، حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات المبلغة لتغطية العمل بهذه الفترة.