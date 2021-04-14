سوق البلد بخميس مشيط تخالف الإجراءات الاحترازية

رصدت «دوت الخليج» العديد من المخالفات بسوق البلد بمحافظة خميس مشيط، إذ يعج السوق بمئات المتسوقين متجولين في المطاعم والبسطات، يقلبون بأيديهم المأكولات المكشوفة بدون أي احترازات وقائية من كورونا ، فلا كمامات ولا قفازات في زقاق لا يتجاوز عرضه ثلاثة أمتار.

وفي الوقت الذي حددت الجهات الرسمية صلاة العشاء والتراويح بنصف ساعة، خشية من تفشي الوباء فمطاعم سوق البلد أعدت السفر داخلها للإفطار، في الوقت التي منعت الجهات ذاتها المساجد من وضع سفر إفطار الصائم. وطوال تواجدنا داخل سوق البلد لم نلحظ أي جهات رقابية سوى رجلي مرور.

والتقت دوت الخليج عددا من المواطنين داخل السوق والذين أبدوا استياءهم من عدم وجود مفتشين ومن فوضوية المتسوقين.

يذكر أن محافظة خميس مشيط سجلت على مدار 10 أيام نسب متفاوتة للإصابة بفيروس كورونا وفقا لبيان وزارة الصحة اليومي.

خميس مشيط: حامد خواجي