كشفت وزارة الحج والعمرة، عن رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقا للضوابط التي نصت من خلال منح تصاريح أداء مناسك العمرة، والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين «محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا ، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة». وأبانت الوزارة، أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و «توكلنا».



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