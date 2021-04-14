الطماطم يقفز 300%

شهدت أسعار «الطماطم» بمنطقة نجران ارتفاعا غير مسبوق مع حلول شهر رمضان، وقفزت بنسبة 300% حيث كانت الأسعار قبل عدة أيام تتراوح بين 5 ريالات و 10 ريالات للكرتون الواحد لتقفز إلى 35 ريالا قابلة للازدياد والارتفاع خلال الأيام القادمة، طبقا لما أكده العديد من تجار الخضروات.



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