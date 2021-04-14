طلاب الابتدائية ينهون أول اختباراتهم

أدى طلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية «من الصف الثالث حتى السادس» أمس أول اختبارات نهاية العام الدراسي 1442 فيما سيؤدي طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، اختباراتهم اعتباراً من الأحد القادم.

وتزامن الاختبار في المرحلة الابتدائية مع أول أيام شهر رمضان في تجربة وتوقيت جديدين على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، إذ لم يسبق لهم خوض تجربة الدراسة ولا أداء الاختبارات في أيام الصيام. إذ بدأ الاختبار عند الساعة الثالثة والنصف في مادة الرياضيات، التي عادة ما تكون أول مادة للاختبار في غالبية المدارس، وسبقه تهيئة وإجابة من المعلمين على استفسارات الطلاب، ويليه مراجعة للفاقد التعليمي.

365 ألف طالب

وفي الرياض أدى 365252 طالبا وطالبة اختباراتهم عن بُعد، خلال الوقت بين 3 و5 عصراً وهي الفترة التي حددتها وزارة التعليم، لأداء الاختبارات في المرحلة الابتدائية على أن تستمر العملية التعليمية، خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي، لتقديم حصص لمراجعة المقررات، وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

تعليمات

وأكَد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للاختبارات، وإجراءات ولوائح تقويم الطلاب والطالبات عن بُعد، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، فيما أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول أيمن الركبان، على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات، منها إعداد جداول الاختبارات ومدته الزمنية، وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، والإعلان عنها وإتاحتها على المنصة بوقتٍ كاف

احتياطات

وشددت المدارس على أنه في حال لم يستطع الطالب الدخول للاختبار، لأي سبب فعليه الحضور للمدرسة، في نفس يوم ووقت الاختبار حسب الجدول المعد من قبل كل مدرسة، لأداء الاختبار حضورياً مع الالتزام بالاحترازات والبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا، وإذا انقطع الإنترنت عن الطالب أثناء تأديته الاختبار.