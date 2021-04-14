إقرار حماية الممارسين الصحيين النفسيين

أقرت وزارة الصحة دليل سياسات الرعاية الصحية النفسية المنزلية لسلامة الممارسين الصحين أثناء رعاية المرضى النفسين في منزلهم، لمنع وتقليل المخاطر المعروفة والمحتملة التي تؤثر على سلامة الممارسين، وضمان تأمين سلامة فريق الرعاية أثناء الزيارة المنزلية من المهددات المحتملة.

الزي الرسمي

وأوضح دليل سياسات الرعاية الصحية، بأنه يتم تدريب الممارسين الصحيين على آلية التعامل مع المهددات الأمنية أثناء الزيارة المنزلية للمرضى والالتزام بالاحتياطات القياسية في رعاية جميع المرضى، بغض النظر عن حالتهم، حيث يتم تثقيف الممارسين الصحيين بشأن المخاطر داخل بيئة القسم والمخاطر ذات الصلة بوظائفهم المكلفين بها وتحديدها، وتأخذ بعض التدابير في الاعتبار لضمان سلامة موظفي الرعاية الصحية النفسية المنزلية قبل الزيارة المنزلية للمرضى، مع الحرص على أن يكون فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية لا يقل عن اثنين، ويمنع تماما أن يكون فردًا واحد، ويلتزم جميع فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية بالزي الرسمي المعتمد من قبل وزارة الصحة، مع الاحتفاظ بهوية الموظف وبطاقة العمل خلال ساعات العمل ودراسة ملف المريض والتأكد من تطور حالته الصحية، والاتصال بمنزل المريض وتأكيد الزيارة مع ضرورة التأكد على تواجد راعي المريض أو أحد من ذوي المريض أثناء زيارة الفريق وجاهزية سيارة الرعاية الصحية المنزلية وسلامتها، ويمنع منعا باتا استخدام السيارة الخاصة.

حارس أمن

اشترطت وزارة الصحة لسلامة الفريق الصحي للأخصائيين النفسيين للرعاية المنزلية أن يحمل الفريق هاتفا خلويا أثناء الزيارة ومرافقة حارس أمن واحد على الأقل للفريق النسائي، خاصة في الزيارات الأولى مع عدم دخول المنزل قبل التأكد من وجود راعي المريض أو أحد من ذويه، والتأكد من إغلاق سيارة الرعاية الصحية المنزلية قبل الدخول إلى منزل المريض، مع مراعاة عدم انفصال أعضاء الفريق عن بعضهم تجنبا لأي خلاف أثناء الزيارة، وفي حالة حدوث تعارض بين الممارسين الصحيين أنفسهم سواء في السيارة أو بالمكتب يتم إبلاغ مدير القسم بذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

التعامل مع العنف

أكدت وزارة الصحة أنه أثناء تعرض أحد أفراد فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية لحادثة عنف أثناء القيام بالزيارة المنزلية، كالاعتداء بالضرب على الممارس، تنهى الزيارة ويبلغ الإدارة في أسرع وقت ممكن أما في حالات العنف اللفظي يبقي الممارس النفسي هادئا ويحاول تحديد طريق الهروب، والخروج من المنزل فورًا، ويبلغ الإدارة في المنشأة الصحية في أسرع وقت ممكن.

تدابير يجب اتخاذها

لا يقل الفريق عن اثنين

الالتزام بالزي الرسمي

الاحتفاظ بهوية الموظف

دراسة ملف المريض

تواجد راعي المريض

يمنع استخدام السيارة الخاصة