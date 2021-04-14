شكرا لقرائتكم خبر تدشين قافلة الـ20 ألف سلة رمضانية للأسر المحتاجة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتغطية احتياجات الأسر المحتاجة والمتعففة في أحياء مكة المكرمة، أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية القافلة المحملة بالسلال الغذائية الرمضانية المخصصة للأسر المسجلة في قوائم المستفيدين لدى عدد من الجمعيات الخيرية بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة ساعد الصواط ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية محمود سنكي.

ويعمل فريق جمعية هدية على إيصال السلال الغذائية إلى منازل المستفيدين داخل الأحياء السكنية باستخدام تطبيق «هدية» الالكتروني الذي يتيح آلية للتحقق من تسلم الأسر المحتاجة للمساعدات من خلال رموز التحقق الرقمية.

وأوضح سنكي أن هذه المبادرة أطلقت بالتزامن مع غرة شهر رمضان شهر الخير والبركة؛ بالشراكة مع 16 جهة خيرية سبق لها التحقق من صحة الاحتياج وأدرجت تلك الأسر في قوائم المستفيدين لدى تلك الجهات.

وبين سنكي أن عدد السلال الموزعة هي 20 ألف سلة غذائية غنية بالمواد الغذائية المنوعة للسفرة الرمضانية، داعيا المحسنين إلى البذل والعطاء لبرامج وخدمات الجمعية في هذا الشهر المبارك من خلال متجر هدية الالكتروني HGC.org.sa أو التحويل عبر حساباتها البنكية، أو زيارة مكاتب الجمعية المجاورة لساحات الحرمين الشريفين.