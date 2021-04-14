السماح بدخول نزلاء الفنادق إلى مركزية المسجد الحرام

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وأضاف أن من لديه حجز في أحد الفنادق المطلة على المسجد الحرام فإنه يسمح له بالدخول إلى المنطقة المركزية عبر نقاط الفرز الأمنية، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
في المقابل أتاحت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» إمكانية إصدار تصاريح العمرة (فقط دون تصاريح الصلاة في المسجد الحرام) خلال شهر رمضان عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام - من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا - طبقا للاشتراطات التنظيمية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.
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