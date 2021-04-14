شكرا لقرائتكم خبر السماح بدخول نزلاء الفنادق إلى مركزية المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة المهندس هشام سعيد لـ«مكة» أن الفنادق المطلة على الحرم لديها خدمة إصدار تصاريح عمرة فقط لنزلائها في حال تحقيق جميع الضوابط الصحية، وذلك بحسب الحصة والأعداد المتاحة لكل فندق.

وأضاف أن من لديه حجز في أحد الفنادق المطلة على المسجد الحرام فإنه يسمح له بالدخول إلى المنطقة المركزية عبر نقاط الفرز الأمنية، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

في المقابل أتاحت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» إمكانية إصدار تصاريح العمرة (فقط دون تصاريح الصلاة في المسجد الحرام) خلال شهر رمضان عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام - من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا - طبقا للاشتراطات التنظيمية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.