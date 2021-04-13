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شكرا لقرائتكم تكليف أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14
تكليف أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتكليف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت إمارة مكة المكرمة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء.
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