جاء ذلك بحسب ما ذكرت إمارة مكة المكرمة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء.

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتكليف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف.

تكليف أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف

شكرا لقرائتكم تكليف أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية