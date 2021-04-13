التجارة تحذر من منشآت تدعو لجمع الأموال بحجة حفر الآبار خارج السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة.

جهات معتمدة:

وأكدت التجارة أن الجهات المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، والمنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بلاغات:

وتحث للإبلاغ عن أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى جمع الأموال بحجة حفر الآبار عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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