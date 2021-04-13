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أبرار محمد تبدع في صناعة المجسمات على الأكواب فما قصتها؟

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-13

أبرار محمد تبدع في صناعة المجسمات على الأكواب فما قصتها؟

تعلمت بشكل ذاتي تشكيل الصلصال

متابعات الخليج 365 - الرياض

وضعت الفنانة أبرار محمد بصمتها الرائدة في عمل مجسمات الصلصال الحراري وتزينها على الأكواب والأعمال الفنية المختلقة، نظير ما تمتلكه من دقة في النحت والتكوين، ومخرجات لونية ذات بعد تشكيلي عميق.

تعلم ذاتي: 

وقالت أبرار محمد: إنها تعلمت بشكل ذاتي تشكيل الصلصال وتحويله إلى بصمة خاصة بها، واستثمار كافة جماليات الصلصال، تقول: “عشقتُ هذا الفن منذ وجودي في حصة التربية الفنية، وقدمت العديد من الأعمال التي حصلت على إعجاب واسع من المجتمع المدرسي، ووسائل التواصل، حين لم أنتظر المعلومات، بل جلست أبحث عنها وأتعلم أبجديات واحترافية فن الزخرفة بالصلصال في العديد من المواقع العالمية”، بحسب “العربية. نت”.

أبرار محمد تبدع في صناعة المجسمات على الأكواب فما قصتها؟ - متابعات الخليج 365

شخصيات خيالية: 

وتابعت: “بعد مرات من المحاولات، استطعت إيجاد- كركتر- لشخصيات رسمتها من وحي خيالي، وحولتها إلى واقع من خلال لمساتي الفنية، حيث أشكل عجينة الصلصال الحراري أو الفيمو الذي يشبه عجينة السيراميك، فأشعرت بالحرية في استخدامها والقدرة على إنتاج أشكال جمالية، وتحويل الأعمال لمجسمات إبداعية”.

وأضافت: “أتطلع في المستقبل لتقديم أعمال مبتكرة لمخرجات فن الصلصال الحراري، وكل يوم أجمل أفكاري حتى أصل لمنتج فني مميز”.

 

أبرار محمد تبدع في صناعة المجسمات على الأكواب فما قصتها؟ - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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